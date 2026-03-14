Spezia annientato 0-3 | difesa crolla attacco impalpabile

Lo Spezia ha perso 3-0 contro il Modena in una partita in cui la difesa si è disunita e l’attacco ha mostrato poca incisività. I gol sono arrivati al 29° e 55° minuto da parte di De Luca, e al 59° da Gliozzi. La squadra ha subito un risultato pesante in casa, con le reti che hanno deciso l’incontro.

Lo Spezia ha subito una sconfitta netta per 3-0 contro il Modena, con le reti segnate da De Luca al 29° e 55°, più un gol di Gliozzi al 59°. La partita si è svolta allo stadio Braglia davanti a 9.412 spettatori, dei quali solo 744 erano ospiti canarini. Nonostante la vittoria recente contro il Monza, gli aquilotti hanno mostrato una squadra impalpabile, con il primo tiro in porta arrivato molto tardi e una difesa che ha ceduto tre volte senza appello. La sconfitta arriva dopo una settimana di ot . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia annientato 0-3: difesa crolla, attacco impalpabile Articoli correlati Le opinioni dei supporter. "Il pari di Bonfanti è stata una benedizione. Ma l’attacco senza Artistico è impalpabile»Spezia in crescita, ma afflitto dai consueti limiti strutturali in entrambe le fasi, specie in attacco. Crolla la Ternana, Campobasso a valanga. Portiere e difesa con gravi responsabilitàTERNANA 2 CAMPOBASSO 4 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli (20’ st Kurti), Martella; Kerrigan (32’ st Leonardi), Majer (32’ st...