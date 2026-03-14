Spagna | stop alla guerra revoca l’ambasciatore a Tel Aviv

La Spagna ha deciso di revocare l’ambasciatore a Tel Aviv e ha ufficialmente dichiarato di non voler partecipare a eventuali escalation militari contro l’Iran. La posizione del governo spagnolo si contrappone alle indicazioni degli Stati Uniti e di Israele, evidenziando una presa di posizione chiara e decisa sulla questione. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri.

La Spagna ha pronunciato un netto rifiuto alla partecipazione a una potenziale escalation militare contro l’Iran, posizionandosi in contrasto con le indicazioni provenienti dagli Stati Uniti e da Israele. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha revocato la propria ambasciatrice a Tel Aviv, rispondendo a un’azione simmetrica già intrapresa da Gerusalemme due anni fa. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nel Golfo Persico, dove Madrid sceglie di difendere il diritto internazionale contro la legge del più forte. Il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha chiarito che la posizione spagnola non nasce da un conflitto con gli alleati storici, ma dalla necessità di preservare i valori di pace e solidarietà che caratterizzano la società nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spagna: stop alla guerra, revoca l’ambasciatore a Tel Aviv Articoli correlati Spagna-Israele, è rottura diplomatica: Madrid ritira l’ambasciatrice e riduce la rappresentanza a Tel AvivLa frattura tra Spagna e Israele si trasforma ormai in un vero strappo diplomatico. Israele, risuonano sirene d’allarme. Tel Aviv paga il prezzo della guerraLa situazione resta incandescente anche in Israele dove continuano a risuonare le sirene d’allarme e cominciano a farsi pesanti i riflessi... Una raccolta di contenuti su Tel Aviv Discussioni sull' argomento Un altro segnale di Sanchez a Israele: la Spagna revoca l’ambasciatore; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Escalation Spagna-Israele: Madrid ritira definitivamente l’ambasciatrice da Tel Aviv; Spagna, il governo revoca formalmente l'ambasciatrice in Israele. I manifestanti bloccano l'autostrada di Tel Aviv per dire stop alla guerra e chiedere la liberazione degli ultimi ostaggiIl capo negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, incontrerà oggi il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad, rappresentanti del Qatar e leader delle fazioni palestinesi, per esaminare come fare ... lastampa.it L'iniziativa, organizzata all'indomani dell'invasione della Striscia, fu molto criticata da attivisti pro Pal e dalle associazioni per i diritti umani. I creator americani e israeliani provarono a smentire la carenza di cibo e aiuti da Tel Aviv ai gazawi. Ora però aspettano - facebook.com facebook Più forti, insieme. Shabbat shalom dal lungomare di Tel Aviv. Chaim Goldberg, Flash 90 x.com