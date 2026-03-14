Spagna | stop alla guerra revoca l’ambasciatore a Tel Aviv

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spagna ha deciso di revocare l’ambasciatore a Tel Aviv e ha ufficialmente dichiarato di non voler partecipare a eventuali escalation militari contro l’Iran. La posizione del governo spagnolo si contrappone alle indicazioni degli Stati Uniti e di Israele, evidenziando una presa di posizione chiara e decisa sulla questione. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri.

La Spagna ha pronunciato un netto rifiuto alla partecipazione a una potenziale escalation militare contro l’Iran, posizionandosi in contrasto con le indicazioni provenienti dagli Stati Uniti e da Israele. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha revocato la propria ambasciatrice a Tel Aviv, rispondendo a un’azione simmetrica già intrapresa da Gerusalemme due anni fa. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nel Golfo Persico, dove Madrid sceglie di difendere il diritto internazionale contro la legge del più forte. Il ministro degli Esteri José Manuel Albares ha chiarito che la posizione spagnola non nasce da un conflitto con gli alleati storici, ma dalla necessità di preservare i valori di pace e solidarietà che caratterizzano la società nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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