Spaccio tra Montesacro e San Basilio quattro arresti Identificate 133 persone

I carabinieri hanno arrestato quattro persone tra Montesacro e San Basilio, nel corso di operazioni mirate contro lo spaccio di droga. Durante i blitz sono state identificate 133 persone in diversi quartieri, tra cui Città Giardino, Talenti, Tufello, Fidene e San Basilio. Le operazioni sono state svolte negli ultimi giorni per contrastare attività illegali e comportamenti non conformi alla legge.

Controlli dei carabinieri per il contrasto alle attività criminali. Una 28enne denunciata per guida in stato d'ebbrezza Città Giardino, Talenti, Tufello, Fidene e San Basilio. Questi i quartieri battuti negli ultimi giorni dai carabinieri, al fine di contrastare la criminalità diffusa e i comportamenti in contrasto con la legge. Il risultato è stato l'arresto di sei persone e la denuncia di altre due. A Città Giardino, i militari hanno arrestato un 35enne campano e un 45enne romano, fermati a bordo delle proprie autovetture. In seguito alla perquisizione, sono stati rinvenuti 22 involucri di cocaina e crack. Altra droga è stata trovata in una macchina a Talenti, occupata da un 50enne e un 39enne di nazionalità non note. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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