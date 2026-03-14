Nella notte tra il 13 e 14 marzo, gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno effettuato tre arresti tra via Padova e la stazione Centrale. Durante i controlli, sono stati sequestrati droga e coltelli a diversi soggetti fermati per sospette attività illecite. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e la detenzione di armi.

Milano, 14 marzo 2026 – Serata del 13 marzo impegnativa per gli agenti della Polizia Locale che hanno operato un triplo arresto sulle strade di Milano. Poco prima della mezzanotte i poliziotti in transito per via Padova hanno visto due uomini che litigavano animatamente. Ad un certo punto uno dei due ha estratto dai pantaloni un coltello di 20 centimetri e l'altro è scappato. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato con non poca fatica il soggetto armato. Quest’ultimo, un 23enne egiziano, aveva con sé dieci grammi di hashish divisi in tre dosi e due pasticche, una di oxycodone e una di rivotril. Considerati i precedenti penali specifici, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per il possesso del coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio di droga e detenzione di coltelli: arresti multipli tra via Padova e stazione Centrale

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#cacciaalnascondiglio a Pioltello (Milano) dove i miei colleghi del commissariato Monforte Vittoria hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso #2marzo x.com