Spaccio arrestato 39enne Col ’fumo’ in via Cavour

Un uomo di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di Ravenna in via Cavour, dove è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, gli agenti hanno sequestrato droga e arrestato l’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti. L'operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ravenna con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nell’ambito della costante attività di controllo del territorio svolta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il 39enne è stato fermato nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento nei pressi di via Cavour. Durante il controllo gli operatori hanno trovato l’uomo in possesso di due involucri contenenti hashish. Il rinvenimento ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione anche alla sua abitazione. All’interno dell’appartamento sono stati scoperti e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, arrestato 39enne. Col ’fumo’ in via Cavour Articoli correlati Beccato col "fumo" nel calzino fuori dal bar: arrestato dalla poliziaÈ successo fuori da un locale di via Leone Tolstoi a Milano, nei guai un ragazzo di 25 anni bloccato dagli agenti della squadra investigativa del... Traffico internazionale di stupefacenti: arrestato 39enneRintracciato e arrestato, nel pomeriggio dello scorso 16 febbraio, dai Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola un cittadino straniero di 38 anni,... Contenuti utili per approfondire Spaccio arrestato 39enne Col 'fumo' in... Temi più discussi: Spaccio, arrestato 39enne. Col ’fumo’ in via Cavour; Tiene in casa a Ravenna circa 250 grammi di droga: 39enne arrestato dalla Polizia; Un 'covo della droga' in casa: trovati marijuana, hashish e cocaina. Arrestato un 39enne; Droga nascosta in camera da letto: arrestato 39enne di Sindia - L'Unione Sarda.it. Spaccio, arrestato 39enne. Col ’fumo’ in via CavourUn uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ravenna con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nell’ambito della costante attivi ... ilrestodelcarlino.it Vittoria, 39enne arrestato con droga vicino a scuolaVittoria – Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno arrestato in flagranza di reato un vittoriese di 39 anni, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di ... quotidianodiragusa.it Un cittadino nigeriano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Verona nell’ambito di un intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Veronetta. A darne notizia è la questura scaligera che, in una nota, ricostruisce le fasi dell’o - facebook.com facebook