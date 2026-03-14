Spaccata nella notte in argenteria | sfondano la vetrina con un furgone ma fuggono a mani vuote

Nella notte tra venerdì e sabato, un gruppo di ladri ha sfondato la vetrina di una storica argenteria in via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, utilizzando un furgone per entrare nel negozio. Dopo aver fatto irruzione, i malviventi sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. La scena è stata scoperta al risveglio dai proprietari, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Un risveglio amaro per la storica argenteria Zanolli di via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, finita nel mirino di una banda di ladri nella notte tra venerdì e sabato. Un assalto organizzato nei minimi dettagli, che ha lasciato dietro di sé danni ingenti ma che, fortunatamente, si è concluso con un nulla di fatto per i malviventi. La banda, composta da almeno tre persone, è entrata in azione utilizzando un'auto e un camioncino. Quest'ultimo è stato impiegato come ariete per abbattere la vetrata dell'attività: un impatto violento che non ha distrutto solo il vetro, ma ha pesantemente danneggiato anche i controsoffitti del locale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Brescia, spaccata all’argenteria Zanolli: furgone ariete sfonda la vetrina ma i ladri restano a mani vuoteBrescia, 14 marzo 2026 – Nella notte tra venerdì e sabato, tentato furto con spaccata alla gioielleria Zanolli di via Ancona a Brescia: i ladri hanno... Altri aggiornamenti su Spaccata nella notte in argenteria... Temi più discussi: Spaccata nella notte in argenteria: sfondano la vetrina con un furgone, ma fuggono a mani vuote; Spaccata a Guidonia, ladri usano una Lancia Ypsilon per abbattere la serranda: lo sfogo dei titolari; Spaccata nella notte in argenteria: sfondano la vetrina con un furgone, ma fuggono a mani vuote; 'Spaccata' per rubare il bancomat in via Crispi: scatta l'inseguimento, ritrovata l'auto con la refurtiva. Spaccata all’argenteria Zanolli di Brescia, ladri in fuga a mani vuoteColpo nella notte in via Ancona: usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina. L’allarme ha fatto fuggire la banda che ha lasciato il mezzo sul posto senza riuscire ad asportare nulla. quibrescia.it Brescia, spaccata con un furgone alla gioielleria Zanolli: ladri in fuga a mani vuoteAssalto nella notte alla gioielleria Zanolli di Brescia città. Un gruppo di ladri, infatti, ha tentato una spaccata ai danni della storica attività di via ... bsnews.it Con l’anima spaccata. facebook L'Italia è spaccata in tre: le grandi imprese che sperimentano, le pmi che osservano da lontano e chi non sa come misurare il valore di quello che sta facendo. "Poca strategia nei progetti italiani" su @RepubblicaAF #PNRR #governance @Osserv_Digital @p x.com