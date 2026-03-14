Spaccata col tombino per rubare vini pregiati e secondo colpo un paio di giorni dopo

Nelle ultime settimane, alcune persone hanno messo a segno due furti con spaccata, utilizzando un tombino per entrare nei locali. I colpi sono avvenuti tra il centro e alcuni vicoli, causando preoccupazione tra i residenti e i commercianti. Le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni sospetti nel corso delle indagini. La situazione resta sotto osservazione.

Furti con spaccata in tra centro e vicoli, un'emergenza nelle ultime settimane, con diversi arresti messi a segno dalle forze dell'ordine. Un altro è arrivato grazie alle indagini svolte dalla polizia locale: in manette un 58enne italiano, già sottoposto all'obbligo di firma settimanale. L'uomo è ritenuto il responsabile di due colpi tra il 10 e il 12 marzo, uno nel centro storico e l'altro in via XX Settembre nel cuore pulsante di Genova. Nel centro storico è stato colpito un ristorante. Il ladro ha rimosso un tombino e ha sfondato la vetrina, per poi portare via bottiglie di vino pregiato. La rimozione del chiusino stradale, tra l'altro, ha causato la caduta di un ragazzo che transitava con una scolaresca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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