SP 138 a rischio | buche e pericoli prima di Pasqua

Un consigliere provinciale ha presentato un’interrogazione alla Provincia di Forlì-Cesena riguardo alla Strada Provinciale 138. La via presenta numerose buche e pericoli, con condizioni che preoccupano gli automobilisti. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla situazione e sulle eventuali misure di sicurezza previste prima delle festività pasquali. La questione è emersa in vista dell’aumento del traffico previsto durante il periodo festivo.

Il consigliere provinciale Valerio Bernabini ha depositato un’interrogazione ufficiale alla Provincia di Forlì-Cesena per affrontare lo stato critico della Strada Provinciale 138. Il tratto stradale che collega la rotonda di Bagno di Romagna allo svincolo Mandrioli presenta buche diffuse e avvallamenti che mettono a rischio gli automobilisti in vista delle imminenti festività pasquali. La situazione attuale non è solo un problema tecnico, ma una questione di sicurezza immediata transita quotidianamente su questo asfalto deteriorato. L’intervento richiesto mira a prevenire incidenti e a ripristinare il decoro del territorio romagnolo prima dell’afflusso turistico e dei viaggiatori diretti verso le località di montagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SP 138 a rischio: buche e pericoli prima di Pasqua Articoli correlati Leggi anche: Caffaz: "Una strada panoramica piena di buche e pericoli" Vergogna a Qualiano: Via Cavour tra buche e pericoliUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.