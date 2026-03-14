SP 109 | la Locride torna a respirare sbloccata la mobilità

La Strada Provinciale 109, che collega la frazione Canale di Benestare alla zona circostante, è stata riaperta al traffico sabato 14 marzo 2026 alle 10:00. La cerimonia ufficiale si è svolta nella frazione Canale, segnando la fine del blocco e la ripresa della mobilità nella zona. La riapertura permette di ripristinare i collegamenti e facilitare gli spostamenti nella Locride.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 10:00, la frazione Canale di Benestare ospiterà la cerimonia ufficiale che segnerà il ritorno alla percorribilità della Strada Provinciale 109. Questo intervento infrastrutturale, frutto del lavoro del settore viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, riattiva il collegamento vitale tra i comuni di Careri, Benestare e Bovalino. La presenza dei vertici dell’amministrazione metropolita conferma l’importanza strategica di quest’opera per la Locride. L’evento vedrà sul posto il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, affiancato dal consigliere delegato Domenico Mantegna e dal dirigente Lorenzo Benestare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SP 109: la Locride torna a respirare, sbloccata la mobilità Articoli correlati “109 piazze per la legge 109”: anche a Chieti la mobilitazione di Libera per i beni confiscati alle mafieBanchetti e raccolta firme anche a Chieti per chiedere che il 2% del Fondo unico giustizia sia destinato ai beni confiscati Tre giorni di... Cimento invernale della Locride: torna la sfida nelle acque del Mar IonioL’associazione Zephyria, nella figura del suo presidente, Annunziato Gentiluomo, la realtà associativa Salvamento Locride Mare, attraverso il suo... Approfondimenti e contenuti su Locride torna Discussioni sull' argomento Reggio Calabria, riapre la SP 109 nella Locride: torna percorribile la strada tra Careri, Benestare e Bovalino; Riapre la SP 109: collegamento ripristinato tra Careri, Benestare e Bovalino. Reggio Calabria, riapre la SP 109 nella Locride: torna percorribile la strada tra Careri, Benestare e BovalinoSabato 14 marzo 2026 alle 10:00 si svolgerà la cerimonia di riapertura della SP 109 che collega i territori dei Comuni di Careri, Benestare e Bovalino. L’intervento, atteso da molti anni dalla popolaz ... strettoweb.com Riapre la SP 109 tra Careri, Benestare e Bovalino. Domani la cerimonia ufficialeL’opera, attesa da anni dai residenti, sarà inaugurata alla presenza del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ... corrieredellacalabria.it Un nuovo, inaccettabile episodio di violenza torna a colpire il personale sanitario della Locride - facebook.com facebook