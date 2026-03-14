sos truffe anziana derubata preso seriale

Una donna anziana è stata vittima di una truffa e derubata, mentre un uomo è stato arrestato come presunto seriale di truffe. Circa un mese fa, la notizia più diffusa riguardava un figlio in carcere a seguito di un incidente. Ora, l’attenzione si concentra su queste nuove vicende che coinvolgono furti e truffe ai danni di persone anziane e su chi si trovi dietro queste azioni.

Se fino a mese tempo fa, la storia più gettonata era quella del figlio in carcere dopo un incidente stradale, da qualche tempo i truffatori seriali hanno cambiato trama: sempre più spesso, il centralinista della banda spiega all’interlocutore che l’auto di famiglia è stata usata dai rapinatori per un assalto in gioielleria. Uno stratagemma messo in atto per l’ennesima volta nella tarda mattinata di giovedì, quando a casa di un’ottantaseienne ipovedente e con invalidità certificata al 90% ha squillato il fisso. La donna ha risposto al numero sconosciuto, e all’altro capo un uomo si è qualificato come appartenente alla Guardia di Finanza, dicendole che la macchina del marito era stata filmata sul luogo di un colpo milionario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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