Sorteggio decide appalto da 360k | i fratelli di Casal

Un sorteggio ha stabilito l’assegnazione di un appalto stradale da 360.000 euro nella provincia di Caserta. Tre imprese avevano presentato offerte identiche, portando alla scelta attraverso questa procedura. La decisione riguarda lavori lungo una strada della zona e sarà eseguita da una delle imprese partecipanti. La gara si è conclusa con questa modalità dopo che nessuna delle offerte ha prevalso sugli altri.

Un sorteggio ha determinato l’assegnazione di un appalto stradale del valore di 360.000 euro nella provincia di Caserta, dove tre imprese hanno presentato offerte identiche. La situazione si è complicata per due fratelli imprenditori di Casal di Principe, che vedono sfumare la vittoria a causa dell’estrazione casuale. Il sindaco Andrea Pirozzi è al centro di una reazione di forte disappunto da parte delle parti coinvolte. L’episodio mette in luce le dinamiche amministrative quando il criterio oggettivo della parità economica non basta a definire il vincitore. I dati indicano che l’importo totale destinato ai lavori sulle strade è stato fissato esattamente a 360 mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sorteggio decide appalto da 360k: i fratelli di Casal Articoli correlati Leggi anche: Marattin: ‘perché il sorteggio per chi decide le carriere dei magistrati è “fascismo”? Scuola Pasini, il cantiere della discordia. Fratelli d'Italia: "Appalto affidato a ditta inadeguata, persi 660mila euro"L'affondo di FdI sulla demolizione della mensa: "Solo tre operai nel sito per mesi, presentato un documento in Comune per accertare le responsabilità...