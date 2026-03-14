Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina | pusher arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato ad Ancona dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di circa 110 dosi di cocaina. I controlli sulle sue attività erano già stati avviati in precedenza, e le forze dell’ordine, intercettando una cessione di droga a un cliente, sono intervenute sequestrando la sostanza. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di contrasto allo spaccio di droga.

ANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di sostanza stupefacente a un cliente, sono entrate in azione riuscendo a sequestrare al pusher circa un etto di cocaina. Nella giornata di ieri la polizia ha tratto in arresto un uomo di origini extracomunitarie ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione ai fini di spaccio di ben 110 dosi termosaldate di cocaina. Gli accertamenti sono il frutto dei servizi di controllo del territorio svolti nel capoluogo dorico. Nei giorni scorsi i poliziotti, mediante un... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Nasconde 230 chilogrammi di cocaina nel camion, arrestato dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia Contenuti e approfondimenti su Sorpreso in possesso di 110 dosi di... Temi più discussi: Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla polizia; Sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 30enne arrestato dai carabinieri; Sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 30enne arrestato dai carabinieri; Sorpreso a spacciare, addosso aveva 81 dosi di eroina: 25enne arrestato. Ancona. Sorpreso in possesso di 110 dosi di sostanza stupefacente: arrestatopoliziotti della Squadra Mobile di Ancona riuscivano a individuare il soggetto mentre svolgeva la propria attività illecita ad Ancona ... ilmetropolitano.it Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla poliziaL'uomo è stato colto in flagrante mentre cedeva una dose a un assuntore: la sostanza stupefacente ritrovata all'interno della sua auto e in un terreno - in prossimità di una strada provinciale dell’hi ... anconatoday.it #UdineseJuventus | mi ha sorpreso molto l'annullamento della rete di Conceicao per la posizione di offside - ritenuta punibile - di Koopmeiners ( DAZN). È vero che l'indicazione è quella tendenzialmente di considerare punibile un giocatore se all'interno dell x.com Un disoccupato algerino sorpreso a rovistare in un furgone, era stato denunciato nella notte facebook