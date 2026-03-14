Sono dieci i comuni che guardano al Friuli scontro interno a Fratelli d' Italia

Dieci comuni della regione Friuli hanno deciso di fare sentire la loro voce, manifestando posizioni divergenti all’interno di Fratelli d’Italia. Le motivazioni variano tra un richiamo alle radici culturali, richieste di risorse economiche o una strategia di pressione nelle negoziazioni con altre parti coinvolte. La questione si inserisce in un contesto di tensioni interne al partito.

L'intero territorio della diocesi di Concordia-Pordenone chiede di essere audito a Trieste. Baldan (FdI): «Hanno forte identità veneta, perché andar via?». Ma il consigliere friulano Maurmair (FdI): «Identità friulana ancora viva» Sarà in alcuni casi un richiamo identitario, in altri una richiesta economica, o un tentativo di alzare la posta nelle trattative con le controparti. O tante cose insieme. Sta di fatto che la richiesta di integrazione dei dieci comuni veneti afferenti alla diocesi di Concordia-Pordenone con il Friuli-Venezia Giulia ha assunto contorni più concreti il 9 marzo, quando i dieci comuni (Annone Veneto, Caorle, Cinto... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Temi più discussi: Dieci comuni del Veneto pronti a passare al Friuli (che tende la mano) ma Venezia non molla: ''E' un'area strategica per noi''; Vicenza, una città che attrae: quattro residenti su dieci sono nati fuori provincia; Bando infrastrutture della Regione Piemonte, sui dieci comuni montani partecipanti sette sono cuneesi; A Roma la Città di Monopoli ritira il premio Plastic Free 2026.

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In poco più di dieci anni si sono diffuse moltissime aziende e start up dedicate al settore, che secondo le previsioni è in espansione. Anche, e soprattutto, a Milano. Ma è davvero redditizio - facebook.com facebook

Sono dieci i sindaci che chiedono il passaggio. L’assessore Zecchinato apre il dialogo: «Il Veneto risponderà con nuovi strumenti e fondi col federalismo fiscale» x.com