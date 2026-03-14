Sondrio | frontale all' imbocco della Provinciale per la Valmalenco

A Sondrio, all’imbocco della strada Provinciale 15 verso la Valmalenco, si è verificato un incidente frontale pochi minuti fa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Non sono ancora state fornite dettagli sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.