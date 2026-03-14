Sondrio | frontale all' imbocco della Provinciale per la Valmalenco
A Sondrio, all’imbocco della strada Provinciale 15 verso la Valmalenco, si è verificato un incidente frontale pochi minuti fa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dello scontro. Non sono ancora state fornite dettagli sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.
Incidente frontale, poche decine di minuti fa, a Sondrio, all'imbocco della strada Provinciale 15 della Valmalenco.Per ragioni ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta in loco per i necessari rilievi, due auto si sono scontrate, per l'appunto, frontalmente, in un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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