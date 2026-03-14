Sondrio | frontale all' imbocco della Provinciale per la Valmalenco

A Sondrio, poche decine di minuti fa, si è verificato un incidente frontale all’imbocco della strada Provinciale 15 verso la Valmalenco. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, mentre le operazioni di gestione del traffico sono in corso. Non sono ancora state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente frontale, poche decine di minuti fa, a Sondrio, all'imbocco della strada Provinciale 15 della Valmalenco.Per ragioni ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta in loco per i necessari rilievi, due auto si sono scontrate, per l'appunto, frontalmente, in un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Dalla Regione 500 mila euro per la messa in sicurezza della strada Provinciale della Valmalenco Una selezione di notizie su Sondrio frontale all'imbocco della... Argomenti discussi: Sondrio, frontale all’imbocco della provinciale della Valmalenco: quattro feriti; Sondrio: frontale all'imbocco della Provinciale per la Valmalenco. Sondrio, auto urta i tubi del gas e si ribalta sulla strada PanoramicaSondrio – Paura questa mattina a Sondrio per un incidente avvenuto attorno alle 8.45 all’imbocco della strada Panoramica, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato contro i tubi del gas. A bordo ... ilgiorno.it