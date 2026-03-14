Sondrio | fa discutere la potatura dei tigli in Piazzale Toccalli

A Sondrio, la potatura dei tigli in piazzale Toccalli ha suscitato reazioni tra cittadini e residenti. L’intervento, eseguito di recente, ha attirato l’attenzione sulla cura degli alberi e sulla gestione del verde pubblico nel centro della città. La discussione riguarda sia le modalità dell’intervento sia le decisioni prese dall’amministrazione comunale in materia. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Alberto Maspero ha presentato un'interrogazione scritta a cui è seguita la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Simone Del Marco La recente potatura dei tigli di piazzale Toccalli ha fatto discutere sia relativamente all'intervento in sè, sia, più in generale, relativamente alla gestione complessiva del verde cittadino. Il consigliere di minoranza Alberto Maspero (Sinistra Per Sondrio) ha infatti presentato un'interrogazione con risposta scritta sul tema che riportiamo integralmente: "Il patrimonio arboreo urbano rappresenta un bene pubblico di rilevante valore ambientale, paesaggistico, sanitario ed economico per la comunità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Piazzale Ramazzini chiuso al transito. Tigli pericolantiUn intervento urgente di rimozione della quasi totalità degli alberi di piazzale Ramazzini, che - come fa sapere l’Amministrazione comunale - a... Parma Inter, la gestione di Colombo fa discutere: la differenza dei falli fischiati è eclatanteMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Potatura a pollarding di Tiglio