Solo un pareggio al ' Vanni Sanna' il Ravenna riacciuffato dalla Torres a tempo scaduto

Il match tra Ravenna e Torres si è concluso con un pareggio di 2-2 allo stadio Vanni Sanna. Il Ravenna di Mandorlini ha ottenuto un punto in trasferta, mentre la Torres ha segnato il gol del definitivo pareggio a tempo scaduto. La partita si è giocata davanti a un pubblico consistente e si è conclusa con entrambe le squadre che non sono riuscite a conquistare l’intera posta in palio.

Il Ravenna di Mandorlini torna da Sassari con un punto e un po' di amaro in bocca. Finisce 2-2 con la Torres allo stadio ‘Vanni Sanna’ Il Ravenna di Mandorlini torna da Sassari con un punto e un po' di amaro in bocca. Finisce 2-2 con la Torres allo stadio ‘Vanni Sanna’ e i giallorossi rimandano ancora l'appuntamento con i tre punti. Per i romagnoli sugli scudi l'ex Fischnaller, autore di una doppietta. Ma non è bastato per vincere, i rossoblù sardi hanno rimontato due volte e fissato il risultato finale sul 2-2 al 92esimo. Il Ravenna ha sbloccato il match al 34esimo, c'è stato un tiro dal limite di Mandorlini e un rimpallo che ha premiato l'ex Fischnaller che ha portato in vantaggio i giallorossi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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