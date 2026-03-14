Solo un pareggio al ' Vanni Sanna' il Ravenna riacciuffato dalla Torres a tempo scaduto

Il Ravenna di Mandorlini gioca a Sassari contro la Torres e termina il match con un punteggio di 2-2. La partita si conclude con il Ravenna che riesce a pareggiare a tempo scaduto, mantenendo il risultato stabile fino alla fine. I giallorossi tornano a casa con un punto, lasciando ancora in sospeso l’obiettivo di ottenere una vittoria.

Il Ravenna di Mandorlini torna da Sassari con un punto e un po' di amaro in bocca. Finisce 2-2 con la Torres allo stadio ‘Vanni Sanna’ Il Ravenna di Mandorlini torna da Sassari con un punto e un po' di amaro in bocca. Finisce 2-2 con la Torres allo stadio ‘Vanni Sanna’ e i giallorossi rimandano ancora l'appuntamento con i tre punti. Per i romagnoli sugli scudi l'ex Fischnaller, autore di una doppietta. Ma non è bastato per vincere, i rossoblù sardi hanno rimontato due volte e fissato il risultato finale sul 2-2 al 92esimo. Il Ravenna ha sbloccato il match al 34esimo, c'è stato un tiro dal limite di Mandorlini e un rimpallo che ha premiato l'ex Fischnaller che ha portato in vantaggio i giallorossi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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