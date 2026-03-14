Sal Da Vinci è stato coinvolto nel dibattito pubblico sulla riforma Nordio, diventando spesso oggetto di discussione nei comizi del Sì, dove viene usato come simbolo. La sua figura è stata associata a diverse interpretazioni, tra cui quella di un “gong” utilizzato per sottolineare determinati messaggi politici. Inoltre, l’artista è stato rappresentato in modo vario, da chi lo vede come un semplice spettatore a chi lo associa a ruoli come quello di cameriere o di persona in bianco sposa, riflettendo le diverse opinioni critiche emerse in questo contesto.

Come creatura televisiva, Sal Da Vinci scaturisce dalla micidiale combinazione di Sanremo e del “Castello delle cerimonie” (foto Ansa) Sal Da Vinci e la riforma Nordio. Sal Da Vinci usato come “gong” nei comizi del Sì. Sal Da Vinci in bianco sposa o cameriere che invece vota No, come tutte le coscienze critiche e cinematografare del paese – notizia che ha girato, ha fatto discutere, finché Gratteri l’ha smentita: tanto coi neomelodici faremo i conti dopo il referendum. Come si fa a raccontare un paese così? Come si fa a raccontare un’Italia allegra, incarognita, saldavincizzata, che balla, canta e sculetta tra le ragioni del Sì e del No? Si potrebbe, per esempio, partire dall’ultimo libro di Aldo Grasso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Solo la televisione può catapultare Sal Da Vinci nel dibattito sulla giustizia

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