Solarolo adesso o mai più

Domenica alle 14.30 si svolge la ventottesima giornata del campionato di Eccellenza a Solarolo. Le partite sono programmate in diverse sedi del paese, coinvolgendo varie squadre del torneo. La giornata rappresenta un momento importante per le squadre in campo e per gli appassionati che assisteranno agli incontri. La competizione si rinnova con l’obiettivo di ottenere risultati significativi.

Il campionato di Eccellenza manda in scena domenica, alle 14.30, le gare della ventottesima giornata. Al termine della regular season mancano 7 turni. Massa Lombarda-Santarcangelo. Con 41 punti, i bianconeri padroni di casa – nonostante il ko di domenica scorsa a Conselice nel derby contro il Sanpaimola – viaggiano spediti al 4° posto, in piena zona playoff. Interrotta la serie di 4 risultati utili, l’obiettivo è riprendere il filo. Sulla carta, l’avversario è alla portata, ma i clementini, tredicesimi con 34 punti, lottano per evitare i playout e sono annunciati in fiducia dopo il successo di prestigio contro il Russi. Russi-Pietracuta. Proprio i falchetti, settimi a quota 39, a -2 dalla zona playoff, cercano di rientrare nel discorso di vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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