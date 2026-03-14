Snowboardcross | a Montafon quattro azzurri avanzano dalle qualificazioni sesta Michela Moioli

A Montafon si sono svolte le qualificazioni di snowboardcross, con quattro atleti italiani che sono passati alla fase successiva. Oggi si sono disputate le prove di qualificazione, mentre la gara principale della Coppa del Mondo si terrà domani. Michela Moioli ha concluso le qualificazioni in sesta posizione. La competizione segna il penultimo fine settimana della stagione.

Penultimo weekend per la stagione di snowboardcross. Si sposta in Austria la Coppa del Mondo: in programma domani la gara di Montafon, oggi sono andate in scena le qualificazioni. Al maschile guida il francese Jonas Chollet con il tempo di 53.22: il classe 2008 si candida ad essere uno dei favoriti per il successo. Tutto apertissimo in chiave classifica di Coppa, al momento troviamo Aidan Chollet terzo, il tedesco Leon Ulbricht quinto e l’australiano Adam Lambert, attuale leader, decimo. In casa Italia si qualificano Lorenzo Sommariva, con il tredicesimo tempo, e un eccellente Matteo Rezzoli, migliore della seconda run e ventunesimo totale. Al femminile guida la classifica la svizzera Sina Siegenthaler in 57. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboardcross: a Montafon quattro azzurri avanzano dalle qualificazioni, sesta Michela Moioli Articoli correlati Michela Moioli dà segnali positivi nello snowboardcross, avanzano tutte le azzurreC’era tantissima incertezza e attesa nel vedere in gara stamattina Michela Moioli, al suo debutto olimpico a Milano Cortina 2026. LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Moioli sesta nel seeding round, dalle 13.30 gli ottavi14:53 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica femminile di snowboardcross. Una raccolta di contenuti su Michela Moioli Diretta Michela Moioli/ Medaglia di bronzo nello snowboard cross! Olimpiadi 2026 (oggi 13 febbraio)DIRETTA MICHELA MOIOLI: MEDAGLIA DI BRONZO NELLO SNOWBOARD CROSS! Michela Moioli è terza, arriva quindi una medaglia di bronzo dallo snowboard cross femminile a Livigno per le Olimpiadi Milano Cortina ... ilsussidiario.net Michela Moioli, chi è la campionessa di snowboard: le ferite sul volto, la storica vittoria a Pyeongchang e la passione per surf e camperLa campionessa di Alzano Lombardo conquista la medaglia di bronzo poche ore dopo una brutta caduta. La felicità: «Sognavo questo momento». Dalla scia di podi all'anno difficile del post Covid ... bergamo.corriere.it