Sms al Milan e a Gattuso Ricci più di un vice Rabiot

Il Milan si prepara a dover affrontare una partita senza uno dei suoi giocatori più importanti, Adrien Rabiot, che sarà squalificato. La società ha inviato messaggi di supporto anche a Gattuso, mentre Ricci si presenta come un possibile sostituto più di un semplice vice. La squalifica di Rabiot scatterà domani alle ore 20 e cambierà la formazione in campo.

L’insostituibile Adrien Rabiot dovrà essere sostituito. La squalifica del francese, domani alle ore 20.45 all’Olimpico contro la Lazio, diventa così occasione per Samuele Ricci e Ardon Jashari: ballottaggio tra i due. L’ex Torino, nel reparto, è quarto per minutaggio: 1.036, alle spalle di Fofana (1.602), lo stesso Rabiot (1.740) e Modric (2.272). Raramente Allegri ha rinunciato al 24enne, lasciato solo 5 volte in panchina per tutta la partita. Maglia da titolare in 9 occasioni, 14 i subentri, 3 assist e una rete. Piace per duttilità e affidabilità a Max. Che lo ha spesso incoraggiato: "Può dare respiro a Modric alternandosi con lui nel ruolo di vertice basso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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