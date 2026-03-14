SmackDown 13.032026 | Riecco il Legend Killer

Sul palco del Mortgage Matchup Center di Phoenix si è svolto lo show di SmackDown del 13 marzo 2026. La serata ha visto il ritorno del Legend Killer, figura nota nel mondo del wrestling. La serata ha offerto diversi incontri, tra cui uno che si rivelerà decisivo nella corsa verso WrestleMania. La presenza di questo wrestler ha catturato l’attenzione dei fan presenti.

Benvenuti all’analisi di SmackDown andato in scena a Phoenix, al Mortgage Matchup Center. Uno show che a sorpresa ci regalerà un match fondamentale per la Road to WrestleMania. In programma anche la open challenge per il titolo US, un Tag Team Turmoil e il primo faccia a faccia tra Jade Cargill e Rhea Ripley. Lo show si apre con un recap della scorsa puntata, con focus ovviamente sul Main Event ed il match tra Drew McIntyre e Cody Rhodes, dove l’American Nightmare ha riconquistato il WWE Championship. Ci vengono poi mostrati Cody Rhodes e Jelly Roll dialogare, e dall’altra parte Randy Orton pronto per la firma del contratto per il match a WrestleMania, ora in fase di revisione da Nick Aldis che. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 13.03.2026: Riecco il Legend Killer Articoli correlati SmackDown 06.03.2026 Ribaltiamo la situazioneBenvenuti all’analisi di SmackDown andato in scena dal Moda Center di Portland, Oregon. SmackDown 13 febbraio 2026: anteprima e card completaQuesta notte la WWE propone un episodio di SmackDown, in scena all’American Airlines Center di Dallas, con un cartellone ricco di incontri di rilievo...