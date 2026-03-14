Slovenia | riserve attivate prezzi bassi attirano

Il ministro dell’Energia sloveno ha annunciato l’attivazione graduale delle riserve strategiche nazionali. La decisione arriva in risposta alle carenze segnalate dai distributori e mira a stabilizzare il mercato. I prezzi bassi sul mercato hanno contribuito alla situazione, spingendo le autorità a intervenire. La misura si applica in modo progressivo e riguarda le scorte di energia nazionali.

Il ministro dell’Energia sloveno Bojan Kumer ha deciso di attivare gradualmente le riserve strategiche nazionali per contrastare le carenze registrate ai distributori. Questa mossa interviene in un momento critico dove alcune stazioni hanno esaurirsi le scorte a causa di una domanda eccezionale, pur mantenendo i prezzi al ribasso rispetto ai paesi confinanti. Mentre l’Austria registra rincari significativi del gasolio legati alle tensioni con l’Iran, il confine tra Italia e Slovenia vede invece una situazione ordinaria senza code. Le agevolazioni fiscali vigenti nel Friuli Venezia Giulia mantengono la benzina italiana competitiva per i residenti locali, sebbene il diesel rimanga più costoso rispetto alla controparte transfrontaliera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Slovenia: riserve attivate, prezzi bassi attirano Articoli correlati Rincaro carburanti | Tetto ai prezzi di Orbán, taglio delle accise in Slovenia, ispezioni in Francia e “monitoraggio” in Italia: i Paesi Ue in ordine sparso e i rischi del piano sulle riserve petrolifereLa crisi energetica innescata dalla crisi in Medio Oriente e dalla drastica riduzione del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz ha riportato i... Latte in crollo: la transumanza a rischio per i prezzi bassiIl settore ovicaprino italiano si trova in una fase critica dove il crollo dei prezzi del latte minaccia la sostenibilità delle attività di...