Nella gara di slalom gigante di Are, le atlete italiane sono uscite dalla competizione con risultati deludenti. Asja Zenere si è classificata decima, risultando la migliore tra le azzurre, mentre altre sciatori non sono riuscite a qualificarsi per le fasi successive. La gara è stata vinta dall’austriaca Scheib, che ha chiuso con il miglior tempo complessivo delle due manche.

Una giornata decisamente non fortunata per le azzurre dello sci impegnate nella località svedese di Are nello Slalom gigante con la doppia manche vinta dall’austriaca Scheib con il tempo di.2’22”41, seconda l’americana Moltzan (+0.36), terzo posto per la neozelandese Robinson (+0,75). Una delle più attese, la bergamasca Sofia Goggia, è uscita di pista nella seconda manche ed è stata eliminata. Soltanto Asja Zenere è riuscita a far parte della top ten con il decimo posto. L’errore di Goggia. Tra le altre italiane, 18° posto per Ilaria Ghisalberti, 21° posto per Lara Della Mea e 23esima Laura Pirovano. Peccato, dicevamo, per Sofia Goggia che si era piazzata all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Slalom gigante di Are, Goggia eliminata: Asja Zenere (decima) migliore delle azzurre

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Are Azzurre per il gigante: Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Laura Steinmair, Alice Pazzaglia e Laura Pirovano. Azzurre per lo slalom:Lara Della Mea, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Beat - facebook.com facebook

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