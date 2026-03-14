A Siracusa, un possidente ha deciso di lasciare quasi tutti i suoi beni ai vicini, provocando una reazione da parte dei parenti che si sono opposti. La Procura ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di due vicini coinvolti nella vicenda. La causa riguarda la disputa sulla proprietà e le decisioni del defunto.

La Procura di Siracusa ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di due vicini di casa di un anziano possidente, deceduto, che ha lasciato loro la quota più consistente dei suoi beni: immobili stimati in circa due milioni di euro oltre a denaro contante, conti correnti e titoli assicurativi. Il procedimento è stato avviato dopo la denuncia degli eredi dell’uomo, che era originario del Friuli Venezia Giulia e si era trasferito da anni a Lido di Noto. I due vicini, di 58 e 63 anni, sono accusati di falsità materiale, sostituzione di persona e falsità in testamento olografo. Il falso testamento Secondo l’accusa, il 28 maggio del 2023 avrebbero redatto un testamento facendolo apparire come se fosse stato sottoscritto dal defunto e in cui erano i destinatari della quota più consistente dell’asse ereditario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Siracusa, possidente lascia quasi tutti i suoi beni ai vicini: i due eredi citati in giudizio dai parenti

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