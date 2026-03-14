La squadra di Perugia, campione della stagione regolare, si prepara per la seconda partita dei quarti di finale dei play-off scudetto, che si svolgerà domenica pomeriggio. La trasferta è programmata per questa mattina, e l’obiettivo è chiudere la serie con il Monza il prima possibile. La sfida rappresenta una fase importante della competizione e si gioca con l’intento di ottenere una vittoria decisiva.

Parte stamattina per la trasferta la squadra campione della stagione regolare targata Sir Susa Scai Perugia che in gara-due dei quarti dei play-off scudetto affronta nuovamente Monza domenica pomeriggio. Vincere in trasferta servirebbe a consolidare la sensazione che la squadra è cresciuta e potrebbe consentire di avere del tempo da sfruttare per smaltire le tossine in vista degli appuntamenti futuri. Alla vigilia ha parlato schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi (nella foto): "In settimana ci siamo potuti allenare bene, mi sembra che abbiamo fatto un buon lavoro. Prima di gara-uno non sapevamo con che tipo di formazione sarebbero scesi in campo i lombardi; adesso lo sappiamo, conosciamo come giocano e siamo pronti per affrontarli nella maniera migliore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Perugia, c’è gara-due: "Col Monza chiudere presto"

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