Sinner-Zverev streaming gratis | dove vedere semifinale Masters 1000 Indian Wells anche in tv

Jannik Sinner si prepara a sfidare Zverev nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo aver battuto Learner Tien in modo convincente, il tennista italiano ha centrato l’accesso alla fase successiva del torneo. La partita sarà trasmessa in streaming gratuito e in televisione, permettendo ai tifosi di seguire l’evento in diretta. La sfida tra i due si terrà nelle prossime ore.

Jannik Sinner continua la sua corsa ad Indian Wells e conquista l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione autoritaria contro lo statunitense Learner Tien. L’azzurro si è imposto con un netto 6-1 6-2, archiviando la pratica in poco più di un’ora e confermando il suo eccellente stato di forma nel torneo californiano. Dopo la sfida. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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