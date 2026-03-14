Sinner-Zverev a Indian Wells | Jannik non sfrutta tre palle break nel 2° set Live 6-2 2-3

A Indian Wells, Jannik Sinner affronta Zverev in un match valido per il Masters-1000. Nel secondo set, Sinner ha avuto tre occasioni di break che non ha sfruttato, mentre il punteggio vede il tennista italiano in svantaggio 2-3. Attualmente il match è in corso con il risultato di 6-2, 2-3.

Doppio fallo di Sascha a 0-30: prima vincente per il 15-30 e rovescio lungo del tedesco che porta Jannik a 15-40, altre due palle break. Errore di Zverev con il rovescio e break Bel punto vinto dal tedesco sul 30-0 per Jannik, poi errore dell'italiano con il diritto: 30-30. Sinner trova la palla corta vincente per il 40-30, poi sbaglia con il diritto: per la prima volta su suo servizio, si va ai vantaggi. Splendida risposta vincente di Sascha sulla prima di Sinner e prima palla break della sua partita: ace di Sinner. Splendido punto del numero 2 con palla corta e pallonetto, poi altro servizio vincente Altro turno di battuta a zero, il... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik non sfrutta tre palle break nel 2° set Live 6-2 2-3 Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik non sfrutta tre palle break nel 2° set Live 6-2 1-2Altro turno di battuta a zero, il tedesco vince anche uno scambio lungo chiuso con un rovescio lungo di Jannik Jannik solido al servizio, tiene la... Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik avanti di due break nel 1° set Live 5-2Non c'è partita fino a qui, il tedesco sbaglia tantissimo e non riesce a trovare soluzioni Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sinner Zverev a Indian Wells Jannik non... Temi più discussi: Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Indian Wells, Sinner in semifinale contro Zverev: Sarà dura. Perchè il campione è prudente; Masters 1000 Indian Wells, Sinner-Zverev in semifinale: dove vedere il match in tv. Sinner-Zverev 6-2, 3-3 diretta, la semifinale a Indian Wells. Equilibrio al servizio, Jannik spreca 3 palle break in avvio di setSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilmessaggero.it Sinner-Zverev LIVE, 1-0 (6-2) a Indian Wells per prendersi la finale: equilibrio nel 2° setSinner sfida Zverev nella semifinale/nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master ... fanpage.it Sinner-Zverev: SEGUI in diretta la semifinale di Indian Wells https://url-shortener.me/H717 - facebook.com facebook #Sinner diretta #IndianWells: segui la semifinale contro #Zverev x.com