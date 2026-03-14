Sinner-Zverev a Indian Wells | Jannik avanti di un break nel secondo set Live 6-2 4-3

Nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner si trova in vantaggio nel secondo set contro Alexander Zverev, con il punteggio di 6-2, 4-3. Sinner cerca di raggiungere la sua prima finale nel Masters-1000 californiano e si prepara a sfidare il tedesco per conquistare l’accesso alla fase decisiva della competizione. La partita è in corso e il punteggio è aggiornato in tempo reale.

Il tedesco tiene la battuta ai vantaggi, ora Jannik serve per chiudere la partita Jannik chiude il game a 30 con un'ottima palla corta, ora Sascha serve per rimanere nel match Doppio fallo di Sascha a 0-30: prima vincente per il 15-30 e rovescio lungo del tedesco che porta Jannik a 15-40, altre due palle break. Errore di Zverev con il rovescio e break Bel punto vinto dal tedesco sul 30-0 per Jannik, poi errore dell'italiano con il diritto: 30-30. Sinner trova la palla corta vincente per il 40-30, poi sbaglia con il diritto: per la prima volta su suo servizio, si va ai vantaggi. Splendida risposta vincente di Sascha sulla prima di Sinner e prima palla break della sua partita: ace di Sinner. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik avanti di un break nel secondo set Live 6-2, 4-3 Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik avanti di due break nel 1° set Live 5-2Non c'è partita fino a qui, il tedesco sbaglia tantissimo e non riesce a trovare soluzioni Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di... Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik non sfrutta tre palle break nel 2° set Live 6-2 1-2Altro turno di battuta a zero, il tedesco vince anche uno scambio lungo chiuso con un rovescio lungo di Jannik Jannik solido al servizio, tiene la... Aggiornamenti e notizie su Sinner Zverev a Indian Wells Jannik... Temi più discussi: Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Indian Wells, Sinner in semifinale contro Zverev: Sarà dura. Perchè il campione è prudente; Masters 1000 Indian Wells, Sinner-Zverev in semifinale: dove vedere il match in tv. Sinner-Zverev 6-2, 3-3 diretta, la semifinale a Indian Wells. Equilibrio al servizio, Jannik spreca 3 palle break in avvio di setSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilmessaggero.it Sinner-Zverev 6-2, 4-3 diretta, la semifinale a Indian Wells. Jannik tiene il servizio e poi va avanti di un break nel game successivo del setSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilmattino.it Sinner-Zverev 5-2, la semifinale a Indian Wells. Jannik bionico, l'azzurro non sbaglia niente ed è due break avanti - facebook.com facebook Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match Live x.com