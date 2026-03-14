Sinner riconosce la raccattapalle di Indian Wells | il gesto dell’ombrello torna virale VIDEO

Dopo la vittoria nei quarti di Indian Wells contro Learner Tien, Jannik Sinner si è fermato a fare una foto con una raccattapalle che gli aveva chiesto se si ricordasse di lei. Durante il breve scambio, il tennista italiano ha riconosciuto la ragazza e ha mostrato un gesto con l’ombrello che è diventato virale online. Il momento ha suscitato commenti tra i fan sui social media.

Un momento simpatico e pieno di ricordi ha visto protagonista Jannik Sinner a Indian Wells Open. Al termine della partita vinta nei quarti contro Learner Tien, il tennista azzurro si è fermato per una foto con una raccattapalle che gli ha chiesto se si ricordasse di lei. La ragazza gli ha fatto il gesto di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner-Kyrgios, streaming gratis e diretta TV Supertennis? Dove vedere Masters 1000 Indian Wells. Jannik Sinner raggiunge gli ottavi del BNP PARIBAS OPEN VIDEO. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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