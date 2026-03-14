Sinner in crisi | dolore alla schiena blocca

Al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, Jannik Sinner ha mostrato evidenti segni di malessere fisico prima della semifinale contro Alexander Zverev, con un dolore alla schiena che ha bloccato la sua prestazione. La sua condizione ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, interrompendo il suo cammino nel torneo. La partita è stata influenzata dal suo problema fisico, che ha portato a un risultato diverso dal previsto.

Il cuore del tennis mondiale si è fermato per un attimo critico al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, dove Jannik Sinner ha mostrato segni evidenti di malessere fisico prima della semifinale contro Alexander Zverev. Durante il riscaldamento preliminare, il tennista italiano ha avvertito un dolore acuto alla schiena, costringendolo a interrompere l’attività e ricevere massaggi sulla zona lombare. La partita non è ancora iniziata ufficialmente, ma l’apprensione nel clan Sinner è palpabile mentre si attende l’avversario che uscirà dal match tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. L’ombra sul riscaldamento: quando la cautela diventa strategia. La scena del warm-up ha rivelato una dinamica preoccupante segue da vicino le vicende del giocatore di Trento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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