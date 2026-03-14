Sinner in campo oggi a Indian Wells 2026 semifinale contro Zverev | orario e dove vederla

Da lapresse.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Indian Wells, Jannik Sinner torna in campo per la semifinale contro Alexander Zverev. Il tennista italiano, attualmente numero 2 del mondo, sfida il tedesco, classificato quarto. L'incontro si svolge nelle ore pomeridiane e sarà visibile in diretta. La partita rappresenta un passaggio importante nel torneo, con entrambi i giocatori pronti a contendersi la finale.

Torna in campo oggi 14 marzo Jannik Sinner. Il tennista azzurro, attuale numero 2 del mondo, affronta in semifinale a Indian Wells 2026 il tedesco Alexander Zverev (4). Nell’altra semifinale il numero uno, lo spagnolo Carlos Alcaraz, affronterà invece il russo Daniil Medvedev (11). Spectacular Saturday lineup? #TennisParadise pic.twitter.comhnYmKnHQkd — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 14, 2026 Sinner ha incontrato Zverev già dieci volte in match ufficiali, il parziale è di 6-4 per l’altoatesino. Sinner-Zverev: orario e dove vederla. La partita tra Sinner e Zverev, prima semifinale dell’Atp 1000 di Indian Wells 2026, è in programma alle 21. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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