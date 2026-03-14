La Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma presenta dal 14 marzo al 28 giugno una mostra dedicata al Simbolismo italiano. La rassegna include più di 140 opere, tra dipinti, sculture e incisioni, tutte esposte per mettere in luce le caratteristiche di questa corrente artistica. La collezione rappresenta un'ampia panoramica di lavori che riflettono l'identità autonoma del movimento.

La Fondazione Magnani-Rocca, situata a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma, accoglie dal 14 marzo fino al 28 giugno una delle più ampie raccolte dedicate al Simbolismo italiano, comprendente oltre 140 opere tra dipinti, sculture e incisioni. Questa esposizione non si limita a mostrare oggetti d’arte, ma ricostruisce la mappa concettuale di un movimento che ha trasformato il sogno e il mito in un linguaggio pittorico coerente. L’iniziativa, curata da Francesco Parisi e Stefano Roffi, evidenzia come l’Italia abbia elaborato una fisionomia artistica autonoma pur dialogando con le correnti europee, evitando così l’idea di una periferia culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simbolismo italiano: 140 opere rivelano un’identità autonoma

Articoli correlati

Leggi anche: Il Simbolismo alla Magnani-Rocca: 140 opere tra sogno e mito

Simbolismo italiano riscoperto a Parma: la Magnani-Rocca celebra mito e modernità nell’arte tra ‘800 e ‘900.Il Simbolismo Italiano Rinasce alla Magnani-Rocca: Un Viaggio Onirico tra Mito e Modernità La Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo, in...

Il SIMBOLISMO per la MATURITÀ

Aggiornamenti e notizie su Simbolismo italiano

Temi più discussi: Dal Naturalismo alle intonazioni del Simbolismo in Italia; Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915 PARMA; Mistero, sogno, bellezza, mito: al via sabato la mostra sul Simbolismo in Italia - Video; Il Simbolismo in Italia, oltre 140 opere in mostra alla Fondazione Magnani-Rocca.

Il simbolismo in Italia, oltre 140 opere in mostra alla Fondazione Magnani-Rocca(ANSA) - PARMA, 13 MAR - Bellezza, mistero, ossessione, la mappa di un movimento che trasformò il sogno, il mito e il mistero in linguaggio pittorico: la Fondazione Magnani-Rocca ospita a Mamiano di T ... msn.com

La miniera visionaria del Simbolismo italianoOltre 140 le opere esposte alla Fondazione Magnani-Rocca di Taversetolo nel Parmense: il mito e il mistero si fanno linguaggio pittorico ... rainews.it

Simbolismo in Italia: domani apre la mostra alla Magnani-Rocca - (Video) Roffi: "Un periodo artistico intrigante" x.com

Le mostre del weekend, da Rothko a Giotto e San Francesco. A Parma il Simbolismo in Italia, a Nuoro l'amicizia tra Pellizza e Ballero #ANSA - facebook.com facebook