Silvia Di Silvio la giornalista e l’auto bruciata | Ho denunciato non è successo nulla

La giornalista e imprenditrice pescarese Silvia Di Silvio ha scoperto che la notte del 10 marzo la sua automobile, parcheggiata sotto casa, era andata a fuoco. Dopo aver denunciato l’incidente, ha riferito di non aver ricevuto risposte o interventi in merito. L’auto è stata bruciata senza che siano stati segnalati interventi o indagini fino a quel momento.

Silvia Di Silvio, giornalista e imprenditrice pescarese, se n’è accorta la notte del 10 marzo: la sua automobile parcheggiata sotto casa è andata a fuoco. «Ero insieme a mia madre. Abbiamo sentito dei rumori, ci siamo affacciate e la macchina era una torcia. Ora è ancora lì, nel vialetto, carbonizzata. Aveva appena quaranta giorni », racconta oggi a Repubblica. Dice di non sapere con certezza chi è stato: «Tengo a precisare che non ho prove per incolpare nessuno. Quello che so, è che l’episodio arriva al termine di una lunga storia di violenza. A dicembre ho denunciato il mio ex compagno per maltrattamenti e stalking. Una persona con cui sono stata per 21 anni e a cui avevo deciso di dire basta. 🔗 Leggi su Open.online

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