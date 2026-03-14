Siena e Valdelsa super sorvegliate ’Dacur’ e fogli di via anti-maranza

A Siena, Colle e Poggibonsi sono stati effettuati controlli straordinari per la sicurezza pubblica, coinvolgendo le forze dell’ordine e il Prefetto. Durante le operazioni sono stati emessi fogli di via e sono stati presi provvedimenti contro alcune persone considerate a rischio. Interventi di questo tipo mirano a garantire maggior tutela nelle aree interessate.

Siena, Colle e Poggibonsi, controlli straordinari per la sicurezza pubblica. Il Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare i risultati dei servizi straordinari disposti per i comuni di Siena, Poggibonsi e Colle e realizzati attraverso operazioni ad “alto impatto”. All’incontro c’erano i sindaci di Siena Nicoletta Fabio, di Poggibonsi Susanna Cenni, di Colle Piero Pii, il Questore Ugo Angeloni, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giulio Modesti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Pietro Sorbello, il direttore generale della Provincia Marco Ceccanti ed i Comandanti delle Polizie Municipali di Siena Alessandro Rossi, di Poggibonsi Valentina Pappalardo e Colle Nicola Magni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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