Sicurezza centro storico cosa sta facendo il Comune

Il Comune ha convocato una commissione congiunta nella Sala Rossa di Tursi venerdì 13 marzo per discutere delle misure di sicurezza nel centro storico. Durante l'incontro si è parlato anche di coesione sociale e del rilancio delle attività commerciali nell’area. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e di associazioni locali.

Cosa sta facendo il Comune per la sicurezza nell'area del centro storico? Se ne è discusso venerdì 13 marzo nella Sala Rossa di Tursi attraverso una commissione congiunta che ha trattato anche i temi legati a coesione sociale e rilancio delle attività commerciali. Hanno partecipato le assessore a Sicurezza (Arianna Viscogliosi), Welfare (Cristina Lodi) e Commercio (Tiziana Beghin) e sono stati ascoltati sia cittadini che comitati, associazioni di categoria, Asl 3 e rappresentanti del terzo settore. L’assessora al Welfare ha presentato un report dettagliato sul sistema di protezione sociale, sottolineando l’importanza della prevenzione. Ha parlato dei centri servizi per le famiglie, undici centri (uno per ogni municipio) che garantiscono supporto educativo, dall’educativa di strada fino ai centri socio-educativi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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