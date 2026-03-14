Sicilia | 604 in attesa 228 trapianti nel 2025

In Sicilia, al momento ci sono 604 persone in attesa di trapianto e nel 2025 sono stati effettuati 228 interventi. A Palermo, nel 2026, la realtà sanitaria locale si confronta quotidianamente con queste cifre, che rappresentano la situazione attuale e l’attività svolta sul territorio. La regione continua a monitorare e gestire le liste di attesa e le operazioni di trapianto.

A Palermo, nel cuore della Sicilia del 2026, si svolge una realtà sanitaria che unisce numeri duri e vita quotidiana. Sono esattamente 604 i pazienti in attesa di un rene da cadavere, distribuiti tra l’ospedale Arnas Civico, l’Ismett e il Policlinico di Catania. Mentre nel 2025 sono stati eseguiti 228 trapianti nell’Isola, la lista d’attesa rimane un dato costante che richiede attenzione immediata. L’iniziativa Nefrochef – Il Gusto della vita, tenutasi al Academy sul Molo trapezoidale, ha messo in luce come l’alimentazione diventi terapia soffre di insufficienza renale. Angelo Ferrantelli e Marco Guarneri hanno guidato l’evento, sottolineando che la dieta è fondamentale per ritardare o evitare la dialisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: 604 in attesa, 228 trapianti nel 2025 Articoli correlati Salute, in Sicilia 604 pazienti in attesa di trapianto di rene: in 4.500 aspirano ad essere inseriti nel registroIn Sicilia sono 604 i pazienti in lista d’attesa di trapianto renale da cadavere (dati aggiornati a marzo 2026): 126 all’ospedale Arnas Civico di... Trapianti al Cardarelli, numeri record nel 2025: fegato e midollo in costante crescitaI trapianti al Cardarelli chiudono il 2025 con risultati senza precedenti: 81 interventi di fegato e 76 di midollo, grazie all’aumento delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sicilia 604 in attesa 228 trapianti nel... Temi più discussi: Trapianto rene: in Sicilia 604 in lista d'attesa su 4500 potenziali; Salute, in Sicilia 604 pazienti in attesa di trapianto di rene: in 4.500 aspirano ad essere inseriti nel registro; Trapianti in Sicilia: l’allarme dei nefrologi tra calo delle donazioni e liste d'attesa ridotte; Giornata mondiale del rene: in Sicilia oggi 604 pazienti in attesa di trapianto. Trapianto del rene: in Sicilia 604 in lista d'attesa su 4.500 potenzialiAGI - In Sicilia sono 604 i pazienti in lista d'attesa per il trapianto renale rispetto a 4.500 che potrebbero essere inseriti nella lista. Di questi il trapianto da cadavere riguarda: 126 al Civico d ... msn.com In Sicilia sono 604 i pazienti in lista d’attesa di trapianto renaleIl dato reso noto durante Nefrochef – Il Gusto della vita, organizzata a Palermo in occasione della Giornata mondiale del Rene. insanitas.it VivoMangiando. Alex Blue · Dance With Me. Quando il lavoro è puro piacere. Perché la Sicilia la portiamo nel cuore e la raccontiamo in ogni video - facebook.com facebook