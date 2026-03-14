Oggi a Roma si sono tenuti i funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e molti cittadini si sono riuniti per renderle omaggio. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande commozione, con presenti persone che hanno condiviso ricordi e sentimenti legati alla giornalista scomparsa.

A Roma, oggi, i funerali di Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, un evento che ha visto la partecipazione commossa di volti noti dello spettacolo e di una folla di cittadini. Al posto dei tradizionali ceri, il feretro è stato circondato da quattro alberi di limoni, rispettando l’espresso desiderio della conduttrice di non avere fiori recisi. La cerimonia è stata scandita dalle note di “La lontananza” e “Il Cielo”, e dalla lettura di una toccante lettera inviata dall’ amico fraterno e grande amore Renato Zero. La decisione di sostituire i fiori recisi con piante di limoni non è stata casuale: la conduttrice li considerava un segno di vita, contrapposti alla “morte” dei fiori tagliati che definiva inutili per un rito funebre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Siate eredi di questa bellezza”: l’ultimo desiderio di Enrica Bonaccorti e quel gesto per la figlia Verdiana

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti, l'eredità e il testamento durante la malattia: l'ultimo desiderio e il ruolo della figlia VerdianaUn'eredità pesante quella che lascia Enrica Bonaccorti: oggi è il giorno del dolore e delle lacrime per la morte di un volto amato e popolare.

Enrica Bonaccorti, chi è la figlia Verdiana e il legame che le ha unite fino all’ultimoLa scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia, ha riportato al centro dell’attenzione la figura...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrica Bonaccorti

Addio ad Enrica BonaccortiAveva 76 anni. La Rai: Eleganza e professionalità. Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa (ANSA) ... ansa.it

I funerali di Enrica Bonaccorti: il dolore della figlia Verdiana, le canzoni che voleva lei, i vip presenti. Le fotoVolto garbato della tv. Conduttrice, autrice, scrittrice. Enrica Bonaccorti se n'è andata appena due giorni fa - lo scorso 12 marzo - per un terribile tumore al pancreas (qui le parole dell'oncologo) ... today.it