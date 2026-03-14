Si fa chiudere le tube di Falloppio ma resta comunque incinta E fa causa

Una donna in Trentino, nonostante abbia subito la chiusura delle tube di Falloppio, rimane incinta e decide di fare causa. La vicenda ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita, combinando aspetti medici con questioni legali. La situazione si sta sviluppando mentre si attendono sviluppi nelle procedure giudiziarie. Nessun dettaglio sulle cause o motivazioni è stato ancora comunicato pubblicamente.

Coinvolti due medici trentini per danno indiretto subito dall'Azienda sanitaria. La donna ha visto violato il proprio diritto all'autodeterminazione nelle scelte sulla procreazione. E la storia è finita con un maxi risarcimento Un caso decisamente curioso e inconsueto quello che è emerso nelle scorse ore in Trentino e che unisce giustizia e salute. A raccontarlo è stato Gianluca Albo, procuratore della Corte dei conti del Trentino, durante la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. “Sono stati convenuti in giudizio due medici dell’Azienda sanitaria di Trento per il danno indiretto subito dall’Azienda a seguito del risarcimento che è stato riconosciuto a una paziente che si era sottoposta a intervento per la chiusura delle tube di Falloppio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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