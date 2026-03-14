Le forze nel teatro di Erbil subiranno un alleggerimento, ma la base rimarrà attiva e operativa. La decisione riguarda un ridimensionamento delle unità presenti, senza però prevedere una loro completa uscita dalla regione. La presenza militare continuerà a garantire un punto di riferimento strategico, anche se con un numero di effettivi ridotto rispetto al passato.

«Ci sarà un alleggerimento delle forze in teatro compresa la base di Erbil, che rimarrà comunque operativa. Verrà ridislocato personale non essenziale» conferma una fonte militare del Giornale. «Lo abbiamo già fatto nei giorni scorsi da Baghdad - aggiunge - e dal Kuwait passando dall’Arabia Saudita». Trapelano numeri di un primo ridislocamento immediato da 25 a 40 militari dalla base di Erbil dove ci sono 180 uomini. Però non va sottovalutato che «annunciare, “andiamo via”, è l’elemento di pericolosità. Se quando ti colpiscono decidi di ritirarti continueranno a farlo». Per assurdo sei più sicuro nei bunker della base di Erbil. Non solo: l’«alleggerimento» significa approntare una colonna, piccola o grande. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si "alleggerisce" la nostra base di Erbil. "Ma non andiamo via, ci colpirebbero"

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