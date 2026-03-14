Si aggira vicino casa dell' ex nonostante il divieto di avvicinamento 30enne nei guai

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia perché continuava ad aggirarsi vicino alla casa dell’ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento emesso contro di lui. I agenti lo hanno sorpreso mentre si trovava nei pressi dell’abitazione, violando le restrizioni stabilite dal provvedimento. L’episodio si è verificato in un contesto di controlli di routine.

Si aggirava nei pressi della casa dell'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Per questo un 30enne è stato arrestato dalla polizia. In particolare, la scorsa notte, durante l'attività di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno notato la presenza di un soggetto a loro noto in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo, in particolare, è stato intercettato e bloccato dai poliziotti proprio mentre si aggirava nei pressi dell’abitazione della ex compagna. Vista la flagranza del reato, gli agenti hanno proceduto all’arresto immediato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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