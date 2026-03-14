Durante i Mondiali di short track a Montreal, Nadalini è stato squalificato in finale nei 500 metri, mentre Sighel si è fermata in semifinale. Dopo aver conquistato due medaglie consecutive nelle prime due finali, si interrompe la serie italiana in questa competizione. Nessun altro atleta italiano ha raggiunto le fasi successive nelle rispettive gare.

Dopo due medaglie consecutive nelle prime due finali, si ferma la striscia dell’Italia ai Mondiali di short track a Montreal. Non ci saranno, infatti, azzurri sul podio dei 500 metri maschili, visto che Thomas Nadalini (argento nei 1500) è stato squalificato nell’ultimo atto dopo aver causato la caduta all’ultimo giro del belga Stijn Desmet. Si sbloccano, invece, i padroni di casa del Canada, che dopo le due prime gare non erano ancora riusciti a centrare una medaglia. Arriva quella del metallo più prezioso con Steven Dubois, che conduce una gara sempre di testa e trionfa davanti all’olandese Jens van ‘T Wout, mentre arriva un bronzo storico per la Turchia grazie a Furkan Akar, che sfrutta proprio la caduta dell’azzurro e del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short Track, Nadalini squalificato in finale nei 500 metri. Sighel si ferma in semifinale

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: squalificato Sighel! Fontana in semifinale nei 500

Leggi anche: Short track, le batterie di Sighel, Spechenhauser e Nadalini nei 1000 metri

Approfondimenti e contenuti su Short Track

Argomenti discussi: Mondiali 2026 - Thomas Nadalini, grande argento in rimonta nei 1500: rivivi la gara.

L’Italia si sblocca subito ai Mondiali di short track. Nadalini è d’argento nei 1500 metriPrima finale e subito prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. A sbloccare la squadra azzurra ci ha ... oasport.it

Short track: i piazzamenti dell'Italia ai Mondiali nel day 1 di qualifiche di MontrealVenerdì 13 marzo, nella Maurice Richard Arena di Montréal, sono cominciati i Campionati Mondiali 2026 di short-track. L’Italia partecipa alla manifestazione iridata con una squadra composta da dieci a ... napolimagazine.com