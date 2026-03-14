Short Track | Nadalini squalificato il Canada vince e

Durante i Mondiali di short track a Montreal, l’Italia vede interrompersi bruscamente la sua serie di successi nella finale dei 500 metri maschili, con Nadalini squalificato e il Canada che conquista la vittoria. La gara si è conclusa con questa decisione, lasciando l’Italia senza medaglie in questa gara specifica.

La striscia positiva dell’Italia ai Mondiali di short track in corso a Montreal si interrompe bruscamente nella finale dei 500 metri maschili. Thomas Nadalini, medaglia d’argento nei 1500, viene squalificato dopo aver causato la caduta del belga Stijn Desmet nell’ultimo giro. L’esito della gara vede trionfare il canadese Steven Dubois davanti all’olandese Jens van ‘T Wout, mentre un bronzo storico per la Turchia arriva grazie a Furkan Akar che ha sfruttato l’incidente. L’altro azzurro, Pietro Sighel, non riesce a raggiungere la finale essendo stato eliminato già in semifinale. Il momento critico: la squalificazione e la caduta. Nell’atto conclusivo della corsa sui 500 metri, la tensione era alle stelle quando Thomas Nadalini ha tentato una manovra esterna nell’ultimo giro, replicando lo schema nella finale dei 1500 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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