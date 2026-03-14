Short track | Confortola bronzo storico Betti quarta

Sabato 14 marzo 2026, alle 21:36 a Montreal, l’Italia ha conquistato due medaglie ai Mondiali di short track. Confortola ha vinto una medaglia di bronzo, mentre Betti si è piazzato quarto nella stessa gara. La competizione si è svolta in un’atmosfera intensa e piena di adrenalina, portando i rappresentanti italiani a un passo dal podio in questa tappa internazionale.

Sabato 14 marzo 2026, ore 21:36 a Montreal: l’Italia si conferma protagonista ai Mondiali di short track con due medaglie già in tasca. Elisa Confortola ha conquistato il bronzo nei 1000 metri femminili, un risultato storico per la valtellinese che raggiunge per la prima volta un podio individuale nella sua carriera. Mentre Thomas Nadalini aveva già assicurato l’argento sui 1500 metri, la finale dei 1000 metri ha regalato una scena tutta azzurra, con Chiara Betti che ha chiuso al quarto posto, dimostrando una crescita impressionante in questa stagione. La dominazione della Corea del Sud rimane intatta grazie alla vittoria di Kim Gilli, capace di battere in volata l’olandese Xandra Velzeboer, mentre l’americana Corinne Stoddard è uscita prematuramente dalla corsa dopo un errore tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Short track: Confortola bronzo storico, Betti quarta Articoli correlati Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta BettiDopo l’argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500 Tutti gli aggiornamenti su Short track Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Pietro Sighel medita la rivincita, c’è una new entry; Mondiali Short Track: programma e azzurri in gara; Short track, Pietro Sighel e l’occasione di riscatto individuale ai Mondiali. Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta BettiDopo l'argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Diventano già due le medaglie per l'Italia ai ... oasport.it Rivincita Pietro Sighel, è bronzo con la staffetta maschile short track. Niente medaglia per FontanaL'Italia protagonista all'Ice Skating Arena: fari puntati su Arianna e Pietro. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, - facebook.com facebook QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, x.com