A Shanghai, il team di Formula 1 McLaren si trova in difficoltà, con un ritardo di mezzo secondo rispetto a Mercedes e Ferrari. Le problematiche principali riguardano le prestazioni aerodinamiche e una curva di apprendimento più lunga sul motore HPP. La squadra sta cercando di adattarsi alle sfide tecniche che influenzano le qualifiche e le gare. La situazione resta sotto osservazione prima delle prossime sessioni.

Shanghai, 14 marzo 2026: McLaren lotta per recuperare terreno su Mercedes e Ferrari a causa di carenze aerodinamiche e una curva di apprendimento sul motore HPP. I dati telemetrici confermano un deficit di carico aerodinamico che penalizza le prestazioni in pista. I piloti Oscar Piastri e Lando Norris si sono posizionati nella terza fila di partenza, con un distacco di circa mezzo secondo rispetto al pilota Mercedes Kimi Antonelli, risultato diretto di una combinazione di fattori tecnici complessi. Il team principale Andrea Stella ha chiarito che metà del divario iniziale era legato all’utilizzo del propulsore, mentre l’altra metà riguardava la presa nelle curve, un aspetto ancora non risolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shanghai: McLaren in crisi, mezzo secondo di svantaggio

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