Shanghai | 150 diagrammi svelano come l’uomo ordina il mondo

A Shanghai, la residenza Prada Rong Zhai apre le porte a una mostra intitolata Diagrams, che sarà visitabile dal 14 marzo al 21 giugno. L’esposizione è frutto di una collaborazione tra la Fondazione Prada e lo studio AmoOma di Rem Koolhaas, e presenta 150 diagrammi che illustrano come l’uomo organizza e interpreta il mondo. La mostra si concentra sulle rappresentazioni visive e sui modelli di pensiero.

La residenza storica Prada Rong Zhai a Shanghai ospiterà dal 14 marzo al 21 giugno la mostra Diagrams, un progetto espositivo nato dalla collaborazione tra Fondazione Prada e lo studio AmoOma di Rem Koolhaas. L’iniziativa porterà oltre 150 elementi documentali che esplorano come i diagrammi abbiano plasmato la comprensione umana del mondo dall’antichità ai giorni nostri. Questa esposizione, già presentata nella sede veneziana della fondazione nel 2025, si trasforma ora in una versione specifica per il contesto cinese, analizzando la comunicazione visiva dei dati come strumento pervasivo di costruzione del senso. La mostra non si limita a mostrare immagini, ma indaga profondamente come l’umanità abbia utilizzato rappresentazioni grafiche per analizzare, capire e trasformare la realtà circostante attraverso i secoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu Articoli correlati Il cerotto sulle labbra, la lettera d’addio e la chat con un uomo: cosa svelano le indagini su Annabella MartinelliLe indagini sulla morte di Annabella Martinelli avrebbero fatti accertamenti su un botta e risposta sul web tra la vittima e un uomo. Ricerca, investimenti, robotica e attivismo: il WMF 2026 svela i primi 150 nomi da tutto il mondoArrivano da Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, India, Qatar, Svizzera, Arabia Saudita e molti altri Paesi i primi protagonisti del WMF – We...