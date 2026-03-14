Sfilata di Mezza Quaresima domenica tutto confermato Rasgamènt de la ègia dopo il corteo - Segui qui la diretta

Domenica alle 15 si svolgerà la tradizionale Sfilata di Mezza Quaresima nel Ducato di Piazza Pontida, nonostante la pioggia. La manifestazione è stata confermata e si terrà come previsto, con il corteo e il rasgamènt dell’egia che seguiranno l’evento principale. La giornata sarà caratterizzata da una partecipazione numerosa e da un clima di attesa tra i presenti.

LA MANIFESTAZIONE. La pioggia non ferma il Ducato di Piazza Pontida: domenica 15 marzo alle 15 si svolgerà la tanto amata e attesa Sfilata di Mezza Quaresima. Cambio di programma per il Rasgamènt de la ègia: non sarà sabato 14 ma domenica sera. La sfilata dei carri si farà, come da programma, domenica pomeriggio 15 marzo. Salvi anche lo spettacolo e il rogo della vecchia: non più sabatp sera ma sempre domanica, subito dopo il corteo e le premiazioni. Il Ducato torna così all’antica, con il «Rasgamènt de la ègia» a chiusura delle celebrazioni di Mezza Quaresima in piazza Matteotti. Le previsioni meteo - pessime per questo sabato, più clementi per domenica – hanno costretto gli organizzatori a stravolgere il calendario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sfilata di Mezza Quaresima, domenica tutto confermato. Rasgamènt de la ègia dopo il corteo - Segui qui la diretta Articoli correlati Leggi anche: Sfilata di Mezza Quaresima: chiusure e modifiche alla viabilità per domenica 15 marzo Leggi anche: Sfilata di Mezza Quaresima, oltre 50 carri per le vie del centro Approfondimenti e contenuti su Sfilata di Mezza Quaresima domenica... Temi più discussi: Sfilata di Mezza Quaresima, oltre 50 carri per le vie del centro; Metà Quaresima Bergamo: cancellato il programma di sabato 14, Rasgamento domenica alla fine della sfilata; A Bergamo tornano il rasgamènt de la ègia e la sfilata di Mezza Quaresima; Sfilata di Mezza Quaresima, ecco come cambia la viabilità domenica 15 marzo. Sfilata di Mezza Quaresima, domenica tutto confermato. Rasgamènt de la ègia dopo il corteo - Segui qui la direttaLA MANIFESTAZIONE. La pioggia non ferma il Ducato di Piazza Pontida: domenica 15 marzo alle 15 si svolgerà la tanto amata e attesa Sfilata di Mezza Quaresima. Cambio di programma per il Rasgamènt de l ... ecodibergamo.it Festa di Mezza Quaresima: sfileranno ben 79 gruppiIL DUCATO. Parte la tre giorni di iniziative promosse dal Ducato di Piazza Pontida. Domenica il corteo. Record di partecipazioni. Arriveranno da tutta Italia, in campo 2mila figuranti. ecodibergamo.it Sfilata di Mezza Quaresima, domenica tutto confermato. Rasgamènt de la ègia dopo il corteo - Segui qui la diretta x.com Sfilata di mezza quaresima: Domenica 15 marzo in Centro a Bergamo. Ducato Di Piazza Pontida #bergamoincentro facebook