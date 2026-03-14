Al Sferisterio di Macerata si presenta la stagione dei concerti con numerosi artisti, tra cui Arisa che parteciperà all’undicesima data del festival. L’evento si svolge nell’ambito di Sferisterio Live+ e si distingue per essere gratuito per il Comune. La cantante salirà sul palco dell’arena per esibirsi durante questa nuova edizione del festival musicale.

Anche Arisa calcherà l’arena maceratese per la nuova edizione di Sferisterio Live+: una delle voci più eleganti e versatili del panorama nazionale sarà sul palco il 6 settembre, proponendo brani celebri quali "Sincerità", "La notte", "Controvento" fino a "Magica favola" e altre canzoni inedite del nuovo album "Foto mosse" (in uscita il 17 aprile). Prevendita dei biglietti, in collaborazione con Elite Agency Group (info: tel. 0871-305631 e www.elitegroup.it ), disponibile sul circuito Ticketone e alla biglietteria dello Sferisterio. Prezzi con diritti di prevendita inclusi: Platino 69 euro, Oro 65, Verde 60, Blu 55, Rosso 50, Giallo 45 e Loggione in piedi 38 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sferisterio, la stagione dei concerti. C’è Arisa per l’undicesima data: "Festival a costo zero per il Comune"

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