Settecamini svuota cantine in azione | scaricati rifiuti nel centro sportivo del quartiere

A Settecamini, un gruppo di persone ha svuotato cantine e scaricato rifiuti nel centro sportivo del quartiere e vicino a un’area archeologica. Sono stati trovati pezzi di elettrodomestici, cassette della frutta e sacchi di immondizia. L’intervento ha portato alla scoperta di numerosi rifiuti abbandonati in diverse zone della zona. Nessuna persona è stata fermata o identificata al momento.

Pezzi di elettrodomestici, cassette della frutta e sacchi della spazzatura. Chili e chili di rifiuti scaricati nei pressi di un impianto sportivo e alle porte di un’area archeologica. Si tratta dell’ennesimo sfregio per il quartiere di Settecamini, nel IV municipio di Roma. Il locale comitato di quartiere, su segnalazione di diversi residenti, ha denunciato il “lavoro” svolto da quelli che, secondo i racconti, sono degli svuota cantine abusivi. In pieno giorno, infatti, ignoti hanno scaricato pezzo di grandi elettrodomestici a due passi dal centro sportivo De Gregorio. Parliamo di quello che, da anni, è un monumento al degrado del quartiere. Un luogo che, purtroppo, è diventato terreno fertile per l’abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Svuota cantine in azione a Capodanno: rifiuti abbandonati per strada a PerugiaRifiuti abbandonati per strada tra la notte di San Silvestro e la mattina di Capodanno. Leggi anche: Giallo sui cimeli di Gino Bartali: a processo uno svuota cantine